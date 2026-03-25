Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı: 2 il için sarı kodlu alarm verildi!

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.