Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı: 2 il için sarı kodlu alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 25 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri…

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

