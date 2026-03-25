Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı: 2 il için sarı kodlu alarm verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 25 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı