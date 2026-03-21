Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin kar yağışı şeklinde olmak üzere, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli olması bekleniyor. İşte 21 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının, Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiiyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu’nun doğusunda güneyli kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların 1600 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden; İç Anadolu’nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı