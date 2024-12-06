Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Güneyde sağanak yağış, kuzeyde kar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Kıyı Ege, Burdur çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 6 Aralık 2024 bölge bölge hava durumu tahminleri…
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yağmur ve sağanak yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu