  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. İşte 22 Temmuz 2026 il il hava tahminleri...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

1 | 11
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

2 | 11
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli bekleniyor.

BURSA °C, 36°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 36°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

3 | 11
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

EGE

Kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

4 | 11