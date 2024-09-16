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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Yeni haftanın ilk gününde yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Yeni haftanın ilk gününde yurtta hava nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Yeni haftanın ilk gününde yurtta hava nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu

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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Yeni haftanın ilk gününde yurtta hava nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Mersin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Yeni haftanın ilk gününde yurtta hava nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu, Çankırı, Sivas ve Yozgat çevreleri ile Niğde'nin güney, Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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