Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya’nın gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği, yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 7 Nisan 2026 hava durumu tahminleri
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz Bölgesinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu