Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar alarmı: İl il uyardı
Meteoroloji, 5 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Hatay, Düzce, Artvin, Bilecik, Sakarya, Adana, Rize, Bingöl, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi beklenirken hava sıcaklıklarının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.