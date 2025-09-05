  1. Ekonomim
  4. Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar alarmı: İl il uyardı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar alarmı: İl il uyardı

Meteoroloji, 5 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Hatay, Düzce, Artvin, Bilecik, Sakarya, Adana, Rize, Bingöl, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi beklenirken hava sıcaklıklarının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

