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  4. O illeri tek tek sıraladı: Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

O illeri tek tek sıraladı: Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç kesimlerinin bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzurum, Kars çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

O illeri tek tek sıraladı: Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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O illeri tek tek sıraladı: Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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O illeri tek tek sıraladı: Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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O illeri tek tek sıraladı: Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu

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