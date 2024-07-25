Son hava raporu yayımlandı... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası ile gece saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.