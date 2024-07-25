Son hava raporu yayımlandı... Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu