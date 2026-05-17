Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Sıcaklıklar iki bölgede azalacak: İşte tahminler
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 17 Mayıs 2026 hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Çanakkale hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
arçalı zamanla çok bulutlu, Kuzeyi ile Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı