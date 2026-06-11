Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.