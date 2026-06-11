Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleri ile Sinop ve Kastamonu’nun iç, Karabük’ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 11 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu