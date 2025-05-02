Meteoroloji'den o bölgemiz için kritik uyarı! Tarih verildi: Valilikler ve AFAD uyarıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (2 Mayıs 2025 Cuma) öğleden sonra saat 13:00'ten itibaren Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu ve Sivas'ın kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2 ) olması bekleniyor.