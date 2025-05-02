Meteoroloji'den o bölgemiz için kritik uyarı! Tarih verildi: Valilikler ve AFAD uyarıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz bölgesi için kritik bir meteorolojik uyarı yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz bölgesi için önemli bir uyarı yaptı. MGM'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, AFAD Başkanlığı ve ilgili il valiliklerinin (Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sivas) etiketlendiği paylaşımda, bölgedeki kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (2 Mayıs 2025 Cuma) öğleden sonra saat 13:00'ten itibaren Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu ve Sivas'ın kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2 ) olması bekleniyor.
YAĞIŞLAR CUMARTESİ SABAHINA KADAR DEVAM EDECEK
Yağışların gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, özellikle Samsun çevrelerinde yarın (3 Mayıs 2025 Cumartesi) sabah saat 06:00'ya kadar devam etmesi öngörülüyor.