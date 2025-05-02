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Meteoroloji'den o bölgemiz için kritik uyarı! Tarih verildi: Valilikler ve AFAD uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz bölgesi için kritik bir meteorolojik uyarı yayımladı.

Meteoroloji'den o bölgemiz için kritik uyarı! Tarih verildi: Valilikler ve AFAD uyarıldı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz bölgesi için önemli bir uyarı yaptı. MGM'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, AFAD Başkanlığı ve ilgili il valiliklerinin (Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sivas) etiketlendiği paylaşımda, bölgedeki kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

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Meteoroloji'den o bölgemiz için kritik uyarı! Tarih verildi: Valilikler ve AFAD uyarıldı - Sayfa 2

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (2 Mayıs 2025 Cuma) öğleden sonra saat 13:00'ten itibaren Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğu ve Sivas'ın kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2 ) olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den o bölgemiz için kritik uyarı! Tarih verildi: Valilikler ve AFAD uyarıldı - Sayfa 3

YAĞIŞLAR CUMARTESİ SABAHINA KADAR DEVAM EDECEK

Yağışların gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, özellikle Samsun çevrelerinde yarın (3 Mayıs 2025 Cumartesi) sabah saat 06:00'ya kadar devam etmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji'den o bölgemiz için kritik uyarı! Tarih verildi: Valilikler ve AFAD uyarıldı - Sayfa 4

Meteoroloji, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını önemle vurguladı.

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