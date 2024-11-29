Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı (29 Kasım 2024 Cuma günü hava durumu)
Meteoroloji, 29 Kasım 2024 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Çanakkale, Edirne ve İzmir'de sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.