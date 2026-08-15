Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor! İşte il il hava durumu
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı öngörülürken, Marmara ve Ege’de rüzgarın 80 kilometreye kadar hızlanarak fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 Ağustos Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Ayrıca Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli’nin kuzeyi, Antalya ve Kayseri’nin doğusu ve Malatya’nın batısında da yağış bekleniyor.
Yağışların; Ardahan çevreleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.