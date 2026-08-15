Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor! İşte il il hava durumu

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Ayrıca Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli’nin kuzeyi, Antalya ve Kayseri’nin doğusu ve Malatya’nın batısında da yağış bekleniyor.