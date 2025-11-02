  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri

Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 2 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 9
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri - Sayfa 2

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

2 | 9
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

3 | 9
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

4 | 9