Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 2 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu