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Meteorolojiden rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçmesi bekleniyor. Rüzgârın, Marmara ve Ege’de kuvvetli esmesi bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredecek - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu

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Meteorolojiden rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredecek - Sayfa 2

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Meteorolojiden rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

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