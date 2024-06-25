Meteorolojiden rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredecek

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu