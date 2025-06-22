Meteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu