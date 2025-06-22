Meteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu, Tokat ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. İşte 22 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu