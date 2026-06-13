Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı: 30 kent için 'sarı' alarm! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Van’ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.