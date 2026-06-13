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Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı: 30 kent için 'sarı' alarm! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2026 Cumartesi gübü için hava durumu raporunu yayınladı. Bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. 30 kent için 'sarı' alarm verildi, şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Yurdun doğusunda hava sıcaklığı 5 ilâ 7 derece düşecek. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı: 30 kent için 'sarı' alarm! İşte il il hava durumu - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Van’ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı: 30 kent için 'sarı' alarm! İşte il il hava durumu - Sayfa 2

İÇ KESİMLERDE ŞİDDETLİ SAĞANAK VAR

Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Edirne’nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı: 30 kent için 'sarı' alarm! İşte il il hava durumu - Sayfa 3

30 KENT İÇİN 'SARI' ALARM 

Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek sağanak yağış uyarısında bulunulan iller şöyle:
Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Osmaniye ve Karaman.

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Meteoroloji'den saatli sağanak uyarısı: 30 kent için 'sarı' alarm! İşte il il hava durumu - Sayfa 4

Rüzgârın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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