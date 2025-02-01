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Meteoroloji'den sağanak, sıcaklık, buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, 01 Şubat 2025 Cumartesi günü bugün Marmara ve yer yer Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İç ve doğu kesimlerde sürücülere buzlanma uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den sağanak, sıcaklık, buzlanma ve çığ uyarısı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sağanak, sıcaklık, buzlanma ve çığ uyarısı - Sayfa 2

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA UYARISI

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji'den sağanak, sıcaklık, buzlanma ve çığ uyarısı - Sayfa 3

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

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Meteoroloji'den sağanak, sıcaklık, buzlanma ve çığ uyarısı - Sayfa 4

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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