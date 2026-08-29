Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı! Birçok il için alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Samsun, Ordu ve Tokat’ın kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Meteoroloji, yağışların yanı sıra birçok bölgede kuvvetli rüzgâr ve fırtına görülebileceği konusunda da vatandaşları uyardı. Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 29 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Karadeniz, (Şırnak dışında) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.