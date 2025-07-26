Meteoroloji'den sağanak yağış, rüzgar ve sıcaklık uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, bazı bölgelerde sağanak etkili olacak.

Tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.