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  4. Meteoroloji'den sağanak yağış, rüzgar ve sıcaklık uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den sağanak yağış, rüzgar ve sıcaklık uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz Cumartesi günü için son hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış, rüzgar ve sıcaklık uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, bazı bölgelerde sağanak etkili olacak.

Tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sağanak yağış, rüzgar ve sıcaklık uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

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Meteoroloji'den sağanak yağış, rüzgar ve sıcaklık uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

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Meteoroloji'den sağanak yağış, rüzgar ve sıcaklık uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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