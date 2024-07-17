Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 41°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Afyonkarahisar'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı