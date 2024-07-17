Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı