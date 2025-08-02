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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu

Meteoroloji, 2 Ağustos 2025 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları olmak üzere çok sayıda ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 3

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 4

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu,yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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