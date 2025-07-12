Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu
Meteoroloji, 12 Temmuz 2025 Cumartesi gününe ait hava durumu raporunu paylaştı. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de uzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu