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Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu

Meteoroloji, 12 Temmuz 2025 Cumartesi gününe ait hava durumu raporunu paylaştı. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 3

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de uzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 4

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

BALIKESİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

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