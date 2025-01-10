Meteoroloji'den sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı: İlleri tek tek sayıp uyardı (10 Ocak hava durumu)
Meteoroloji, 10 Ocak 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Çanakkale, Edirne, Balıkesir, İstanbul ve Kırklareli'nde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.