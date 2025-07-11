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  4. Meteoroloji'den sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı: İşte bölge bölge, il il hava durumu

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı: İşte bölge bölge, il il hava durumu

Meteoroloji, 11 Temmuz 2025 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Samsun, Rize, Artvin, Kars, Van ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar ise öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli esecek.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı: İşte bölge bölge, il il hava durumu - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı: İşte bölge bölge, il il hava durumu - Sayfa 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı: İşte bölge bölge, il il hava durumu - Sayfa 3

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı: İşte bölge bölge, il il hava durumu - Sayfa 4

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

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