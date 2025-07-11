Meteoroloji'den sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı: İşte bölge bölge, il il hava durumu
Meteoroloji, 11 Temmuz 2025 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Samsun, Rize, Artvin, Kars, Van ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar ise öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.