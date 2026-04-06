Meteoroloji'den sağanak yağış ve sis uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak’ın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 6 Nisan 2026 il il hava durumu tahminleri...

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

