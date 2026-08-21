Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Batı ve güney kavrulacak
Meteoroloji, 21 Ağustos 2026 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, batı ve güney bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Giresun’un iç kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Sıcaklığın; batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu