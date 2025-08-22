Meteoroloji'den sıcaklık ve rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu
Meteoroloji, 22 Ağustos 2025 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
