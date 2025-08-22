  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji'den sıcaklık ve rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu

Meteoroloji'den sıcaklık ve rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu

Meteoroloji, 22 Ağustos 2025 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den sıcaklık ve rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 | 11
Meteoroloji'den sıcaklık ve rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 2

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2 | 11
Meteoroloji'den sıcaklık ve rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 3

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 | 11
Meteoroloji'den sıcaklık ve rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 4

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

4 | 11