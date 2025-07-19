Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji uzmanları, sıcak havaya karşı özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşları uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır dışında), Bilecik, Sakarya, Kütahya, Adana, Osmaniye, Mersin, Afyonkarahisar'ın doğusu, Hatay kıyıları ile Edremit Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.