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  4. Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji uzmanları, sıcak havaya karşı özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşları uyarıyor.

Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır dışında), Bilecik, Sakarya, Kütahya, Adana, Osmaniye, Mersin, Afyonkarahisar'ın doğusu, Hatay kıyıları ile Edremit Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

Rüzgarın ise; genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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