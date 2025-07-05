Meteoroloji'den şiddetli sağanak ve aşırı sıcak uyarısı: Bugün başlıyor
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise batıda artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yurt genelinde termometre yükselmeye başlıyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ İÇİN ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI
Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un doğu, Tokat'ın kuzeydoğu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
İKİ KENT İÇİN TURUNCU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki kenti 'turuncu' kod ile uyararak bu bölgelerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Turuncu kod ile uyarı alan iller şöyle: Giresun ve Ordu.