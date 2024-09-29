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  4. Meteorolojiden sis ve rüzgar uyarısı... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteorolojiden sis ve rüzgar uyarısı... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısının, gece Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege'nin sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden sis ve rüzgar uyarısı... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısının, gece bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteorolojiden sis ve rüzgar uyarısı... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden sis ve rüzgar uyarısı... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteorolojiden sis ve rüzgar uyarısı... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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