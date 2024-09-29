Meteorolojiden sis ve rüzgar uyarısı... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısının, gece Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege'nin sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısının, gece bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık