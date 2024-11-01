Meteorolojiden son dakika kar uyarısı: Tarih verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları hafta başından itibaren giderek azalacak. Haftaya Marmara Bölgesi de dahil olmak üzere sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji’nin hava durumu tahminlerine göre; Pazar günü Rusya üzerinden yeni bir soğuk havanın geleceği bildirildi. Ayrıca Marmara’nın yüksek kesimlerine kar yağışı bekleniyor.
SICAKLIKLAR 4-5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Meteoroloji’nin verilerine göre; Pazar günü Romanya ve Rusya üzerinden mini soğuk hava dalgası geleceği belirtildi. Türkiye’nin birçok yerinde sıcaklıklarda 4-5 derece düşüş yaşanması bekleniyor.
Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren azalarak kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.