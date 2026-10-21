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Meteoroloji'den son hava raporu: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 21 Ekim 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji'den son hava raporu: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den son hava raporu: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den son hava raporu: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler - Sayfa 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den son hava raporu: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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