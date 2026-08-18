Meteoroloji'den son hava raporu: Hangi illerde yağış görülecek? İşte il il sıcaklık tahminleri...

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı