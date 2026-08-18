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Meteoroloji'den son hava raporu: Hangi illerde yağış görülecek? İşte il il sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 18 Ağustos 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji'den son hava raporu: Hangi illerde yağış görülecek? İşte il il sıcaklık tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den son hava raporu: Hangi illerde yağış görülecek? İşte il il sıcaklık tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den son hava raporu: Hangi illerde yağış görülecek? İşte il il sıcaklık tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den son hava raporu: Hangi illerde yağış görülecek? İşte il il sıcaklık tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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