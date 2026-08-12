Meteoroloji'den son hava raporu: Kuvvetli yağışa dikkat! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 12 Ağustos 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 26°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu