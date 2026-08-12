Meteoroloji'den son hava raporu: Kuvvetli yağışa dikkat! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.