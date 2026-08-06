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Meteoroloji'den son hava raporu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Ağustos 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji'den son hava raporu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminler - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den son hava raporu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminler - Sayfa 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den son hava raporu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminler - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AYDIN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den son hava raporu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminler - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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