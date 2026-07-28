Meteoroloji'den son hava raporu: Termometreler 41 dereceyi gösterecek! İşte sıcaklık tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesimi ile doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusunun mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık,

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı