Meteoroloji'den son hava raporu: Termometreler 41 dereceyi gösterecek! İşte sıcaklık tahminleri...
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa’nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ile Sinop çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege,İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İşte 28 Temmuz 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın; kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesimi ile doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusunun mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık,
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık