Meteoroloji'den son hava raporu: Yağışlı havaya kısa bir ara! Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 30 Ekim 2025 il il hava durumu tahminleri...
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu