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  4. Meteoroloji'den son hava raporu: Yağmurlara kısa ara! Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak

Meteoroloji'den son hava raporu: Yağmurlara kısa ara! Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurtta yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege ve Marmara'da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 22 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son hava raporu: Yağmurlara kısa ara! Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir.

BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den son hava raporu: Yağmurlara kısa ara! Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den son hava raporu: Yağmurlara kısa ara! Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den son hava raporu: Yağmurlara kısa ara! Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu

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