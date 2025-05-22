Meteoroloji'den son hava raporu: Yağmurlara kısa ara! Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurtta yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege ve Marmara'da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 22 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir.
BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu