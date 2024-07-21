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Meteorolojiden son rapor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Bolu, Karabük, Giresun, Trabzon, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Düzce'nin, Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Rize'nin iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Bursa'nın ve Ağrı'nın doğusu, Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son rapor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden son rapor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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Meteorolojiden son rapor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

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Meteorolojiden son rapor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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