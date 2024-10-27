Meteorolojiden son rapor: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık