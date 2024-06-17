Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Niğde çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu