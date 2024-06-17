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Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere gör, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere yağışlı, diğer yerlerin açık geçmesi bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu

3 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Niğde çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu

4 | 8