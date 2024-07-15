Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri, Toroslar mevkii ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı