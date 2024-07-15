Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye, Sinop, Sivas ve Van çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri, Toroslar mevkii ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu