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Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları ülke genelinde artış gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları ülke genelinde artış gösterecek - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları ülke genelinde artış gösterecek - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları ülke genelinde artış gösterecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları ülke genelinde artış gösterecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8