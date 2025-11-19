Meteoroloji'den son rapor: Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler

MARMARA

Parçalı bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, bu gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu