Meteoroloji'den son rapor: Yurtta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminler

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu