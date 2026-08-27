  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji'den son rapor: Yurtta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminler

Meteoroloji'den son rapor: Yurtta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Ağustos 2026 il il hava durumu tahminleri...

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Meteoroloji'den son rapor: Yurtta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminler - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

1 | 10
Meteoroloji'den son rapor: Yurtta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminler - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

2 | 10
Meteoroloji'den son rapor: Yurtta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminler - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 10
Meteoroloji'den son rapor: Yurtta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminler - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 10