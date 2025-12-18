  1. Ekonomim
  4. Meteoroloji'den son rapor: Yurtta yağış yok, sisli ve puslu hava etkili olacak! İşte il il tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 18 Aralık 2025 Perşembe gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri...

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 15°C
Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gecesaatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

