Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu