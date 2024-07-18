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  4. Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri'nin doğu kesimleri, Bolu, Karabük, Sivas, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu

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Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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