Meteoroloji'den turuncu ve sarı kodlu uyarı: Bazı illere kar, sel, yıldırım, hortum ve tipi alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turuncu ve sarı kodlu uyarı yayımlayarak Akdeniz bölgesi için olumsuz hava koşullarına dikkat çekti. Açıklamada, bölgede kuvvetli sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği, yüksek rakımlı kesimlerde ise kar yağışının görülebileceği belirtildi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), özellikle Akdeniz ve Ege başta olmak üzere birçok il için “turuncu” ve “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
Açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli yağış ve fırtınanın, günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği ifade edildi.
Batı ve Doğu Akdeniz’de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.
BATI AKDENİZ:
Sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batısında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Rakımı 1400 metre üzerindeki bölgelerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.