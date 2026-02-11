Meteoroloji'den turuncu ve sarı kodlu uyarı: Bazı illere kar, sel, yıldırım, hortum ve tipi alarmı

Batı ve Doğu Akdeniz’de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

BATI AKDENİZ:

Sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batısında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Rakımı 1400 metre üzerindeki bölgelerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.